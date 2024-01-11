Академия «Зенита» пригласила на просмотр юных футболистов

13 января состоится просмотр игроков 2015 года рождения, с 10:00 (г. Санкт-Петербург, ул. Верности, 21), а 14 января — просмотр игроков 2014 года рождения, с 10:00 (г. Санкт-Петербург, ул. Верности, 21).

«Специалисты „Газпром»-Академии проведут большой отбор всех футболистов, не являющихся игроками команд филиалов Академии, 13 и 14 января 2024 года», — заявили в клубе.

Академия футбольного клуба «Зенит» пригласила на январский просмотр юных игроков. Мальчики 2014 и 2015 годов рождения смогут принять участие в отборе в футбольную школу десятикратного чемпиона страны.

Отборы будут проводиться по предварительной записи по телефону с 11:00 до 17:00 (20–22 декабря и 9–12 января) — 8 (931) 000–04–89 (Дмитрий).

Отмечается, что помимо предварительной записи, желающим попасть в «Газпром»-Академию понадобятся медицинская справка об отсутствии противопоказаний к занятиям спортом и спортивная форма и обувь.