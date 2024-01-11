Бывшего гражданского партнера премьера Франции назначили главой МИД страны

МИД Франции возглавил руководитель президентской партии «Возрождение», экс-партнер нового премьер-министра Габриэля Атталя Стефан Сежурне. Об этом в четверг, 11 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на французский телеканал BFMTV.
«Стефан Сежурне сменил на посту министра иностранных дел Катрин Колонну», — говорится в сообщении телеканала.
Сежурне с сентября 2022 года возглавляет партию президента Эммануэля Макрона «Возрождение».
Также он, как уточняет «Коммерсантъ», несколько лет был гражданским партнером нового премьера страны Габриэля Атталя, который недавно стал самым молодым главой правительства в истории Франции. Пара рассталась в 2023 году.