Из музея рекордов в центре Петербурга украли слиток. Его не так просто достать

Музей рекордов обратился в полицию с заявлением о краже пятикилограммового слитка. Он хоть и не из золота, но ценность имеет.



Как стало известно «Фонтанке», злодей пробрался в музей рекордов в центре Петербурга вечером 4 января. Сотрудники позвонили в полицию с заявлением 11-го числа, предварительно обратившись к своим гостям через соцсети. Очень просили слиток вернуть и за его кражу не применять санкций.