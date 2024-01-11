Из музея рекордов в центре Петербурга украли слиток. Его не так просто достать

Музей рекордов обратился в полицию с заявлением о краже пятикилограммового слитка. Он хоть и не из золота, но ценность имеет.
Как стало известно «Фонтанке», злодей пробрался в музей рекордов в центре Петербурга вечером 4 января. Сотрудники позвонили в полицию с заявлением 11-го числа, предварительно обратившись к своим гостям через соцсети. Очень просили слиток вернуть и за его кражу не применять санкций.
Слиток, по данным «Фонтанки», сделан из бронзы и стоит порядка 50 тысяч рублей. Он является частью бесплатного аттракциона в музее. Смысл в том, чтобы вытащить его из пластикового ящика через небольшое круглое отверстие — рука среднестатистического взрослого человека, скорей всего, в него не пролезет. Слиток весит порядка 5 килограммов. Судя по видеозаписям из Сети, с его вытаскиванием довольно легко справляются подростки.