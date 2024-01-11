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    Вышедшего к людям под Петербургом глухаря осмотрели и вернули в лес

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    Егеря не нашли повреждений у самца глухаря, который гулял между домами в посёлке Стеклянный Всеволожского района. Птицу вернули обратно в лес.

    Как 11 января сообщили 47news в комитете по контролю за животным миром правительства Ленобласти, глухарь в порядке, травм у него не обнаружили и вернули в привычное место обитания. В комитете добавили, что с этими птицами «иногда такое бывает».

    Биолог Павел Глазков ранее рассказал «Фонтанке», что глухари сторонятся людей, редко залетают в города, поэтому поведение этой краснокнижной птицы было очень нетипично для его вида.

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