Вышедшего к людям под Петербургом глухаря осмотрели и вернули в лес

Егеря не нашли повреждений у самца глухаря, который гулял между домами в посёлке Стеклянный Всеволожского района. Птицу вернули обратно в лес.



Как 11 января сообщили 47news в комитете по контролю за животным миром правительства Ленобласти, глухарь в порядке, травм у него не обнаружили и вернули в привычное место обитания. В комитете добавили, что с этими птицами «иногда такое бывает».



Биолог Павел Глазков ранее рассказал «Фонтанке», что глухари сторонятся людей, редко залетают в города, поэтому поведение этой краснокнижной птицы было очень нетипично для его вида.

