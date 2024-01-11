Глухарь вышел к людям под Петербургом и ведёт себя странно

Краснокнижную птицу заметили 11 января в посёлке Стеклянный во Всеволожском районе Ленинградской области. Фотографии и видео прислал в редакцию «Фонтанки» читатель.
Это самец глухаря, рассказал «Фонтанке» биолог Павел Глазков. Вообще глухари сторонятся людей, редко залетают в города, поэтому поведение этой птицы очень нетипично для его вида. Судя по всему, глухарь нуждается в помощи, поскольку при приближении человека не улетает. «Фонтанка» передала информацию о птице в комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области.
Глухари могут массово гибнуть зимой, если им не хватает гастролитов. Глухари в холодный период питаются только сосновой хвоей. Для того, чтобы она перетиралась в желудке и переваривалась, они с осени заглатывают множество мелких камней — гастролитов. Если камни в желудке вдруг заканчиваются (например, перетираются или рассыпаются), глухарь теряет способность питаться. По этой причине порой погибают до 50% птиц, рассказывает Павел Глазков.
Глухарь внесён в Красную книгу Санкт-Петербурга. В Ленинградской области их довольно много.