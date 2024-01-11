Уша ушла: кошка из легендарного коломенского трио с вороной погибла под колёсами машины

Уша ушла: участницу знаменитого трио с вороной из Коломны кремировали и похоронили Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

Одну из участниц знаменитого коломенского трио, кошку Ушу, похоронили сегодня, 11 января, в Петербурге у шиномонтажа, где она жила с рождения. Ушу сбила машина, после гибели её кремировали. О несчастье рассказал хозяин, работник шиномонтажа Владимир.



«Ничего не могу сказать. Мой косяк. Сделал ей яму, сейчас отнесу на кремирование, и вот тут у нее будет (могила. — Прим. ред.)», — рассказал он корреспонденту «Фонтанки».

Владимир, Уша и Вороня прославились в 2021 году, когда в сетях завирусилось видео их неторопливой прогулки.

Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Вот ворона и человек гуляют. Это мне кажется или это реально?» — задавался вопросом автор видео. Тогда корреспондент «Фонтанки» Венера Галеева связалась с хозяином вороны и кошки Владимиром и сделала интервью.

Да, дружба кошки, вороны и человека была реальной, но теперь с Владимиром только Вороня. Ворона, кстати, попала в трио последней, после того как Владимир спас Ушу. Она была одним из троих котят, которых нашли у «шинки». Один не выжил, второго пристроили, а Уша, от слова «ушанка», осталась с Владимиром. Она была грязная, кривоногая, мелкая, когда её нашли. Вместе с грязью от нее отвалилось раненое ухо. Вороню тоже позже нашли с перебитыми перьями в пределах шиномонтажа.