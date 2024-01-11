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    Уша ушла: кошка из легендарного коломенского трио с вороной погибла под колёсами машины

    Кошка прожила на шиномонтаже 9 лет. Её похоронили там же

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    Уша ушла: участницу знаменитого трио с вороной из Коломны кремировали и похоронили

    Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

    Одну из участниц знаменитого коломенского трио, кошку Ушу, похоронили сегодня, 11 января, в Петербурге у шиномонтажа, где она жила с рождения. Ушу сбила машина, после гибели её кремировали. О несчастье рассказал хозяин, работник шиномонтажа Владимир.

    «Ничего не могу сказать. Мой косяк. Сделал ей яму, сейчас отнесу на кремирование, и вот тут у нее будет (могила. — Прим. ред.)», — рассказал он корреспонденту «Фонтанки».

    Владимир, Уша и Вороня прославились в 2021 году, когда в сетях завирусилось видео их неторопливой прогулки.

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    «Вот ворона и человек гуляют. Это мне кажется или это реально?» — задавался вопросом автор видео.

    Тогда корреспондент «Фонтанки» Венера Галеева связалась с хозяином вороны и кошки Владимиром и сделала интервью.

    Да, дружба кошки, вороны и человека была реальной, но теперь с Владимиром только Вороня. Ворона, кстати, попала в трио последней, после того как Владимир спас Ушу. Она была одним из троих котят, которых нашли у «шинки». Один не выжил, второго пристроили, а Уша, от слова «ушанка», осталась с Владимиром. Она была грязная, кривоногая, мелкая, когда её нашли. Вместе с грязью от нее отвалилось раненое ухо. Вороню тоже позже нашли с перебитыми перьями в пределах шиномонтажа.

    Владимир говорил, что, несмотря на популярность Ворони, все равно больше любил кошку. Наверное, дело в тактильности. Кошка дожила до 9 лет в окружении машин, и все же её сбили. Весёлой радуги, Уша.

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    УшаКошкаВороняКоломна
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