«Как мы сегодня с осадками ошиблись». Главный синоптик Петербурга рассказал о парадоксах нашей погоды

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, как в петербургской погоде одно явление провоцирует другое. Своим анализом он в четверг, 11 января, поделился в своем Telegram-канале.

«Как мы сегодня с осадками ошиблись. В Санкт-Петербурге снежные заряды [интенсивные снегопады], пусть временами, но всё идут. Конечно, основное — это ошибка с ладожским льдом, вернее — с его преобразованиями», — говорится в посте.

По словам Колесова, в последние дни было много облаков, поэтому было не видно перераспределение льда под действием циклонов. Однако за последние двое суток ветер над Ладожским озером сжал весь плавучий лед к югу. «Свое коварное дело» сделали открытая центральная часть Ладоги и очень холодная воздушная масса, которая зашла в регион сегодня.

