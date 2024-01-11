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    «Как мы сегодня с осадками ошиблись». Главный синоптик Петербурга рассказал о парадоксах нашей погоды

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    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, как в петербургской погоде одно явление провоцирует другое. Своим анализом он в четверг, 11 января, поделился в своем Telegram-канале.

    «Как мы сегодня с осадками ошиблись. В Санкт-Петербурге снежные заряды [интенсивные снегопады], пусть временами, но всё идут. Конечно, основное — это ошибка с ладожским льдом, вернее — с его преобразованиями», — говорится в посте.

    По словам Колесова, в последние дни было много облаков, поэтому было не видно перераспределение льда под действием циклонов. Однако за последние двое суток ветер над Ладожским озером сжал весь плавучий лед к югу. «Свое коварное дело» сделали открытая центральная часть Ладоги и очень холодная воздушная масса, которая зашла в регион сегодня.

    «Начались образование облаков над теплой водой и вынос северо-восточным ветром снежных зарядов на Санкт-Петербург», — объяснил Колесов.

    Синоптик опубликовал два спутниковых снимка, когда почти нет облаков. На первом, от 7 января, Ладожское озеро покрыто на 85% льдом, но в центре озера более тонкий плавучий лед. Второй снимок — от 11 января: на нем весь лед сжало на юг, а озеро оказалось покрыто льдом на около 50%.

    «Вот так бывает в нашей погоде, одно явление провоцирует другое», — подытожил Колесов.

    Утром в четверг, 11 января, синоптик рассказал, что осадки должны были в ближайшее время закончиться.

    Санкт-Петербург сегодня засыпало снегом. Посмотрите фоторепортаж «Фонтанки», как замело город.

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    Гость11 Янв 2024 в 20:40
    Вон из профессии
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