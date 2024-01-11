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    Суд арестовал уроженца Киргизии после нападения на девочку в московском магазине. Он возражал

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    В Москве суд заключил под стражу 43-летнего уроженца Киргизии после нападения на шестилетнюю девочку в магазине. Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство малолетнего, совершенное из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, п. «в, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает 11 января прокуратура столицы.

    Официальный канал прокуратуры Москвы

    Инцидент произошел в торговом зале магазина на Новочеркасском бульваре. На видеозаписи, которая разошлась в социальных сетях, видно, как мужчина набрасывается на девочку со словами «Я ей шею сверну». При этом он сильно схватил ее за шею. Родители юной москвички сказали, что восприняли угрозу реально. Ребенок получил ушиб мягких тканей затылочной области и пережил сильнейший испуг. Нападавшего обезвредили отец девочки и другие покупатели.

    В судебном заседании подозреваемый возражал против заключения под стражу. Он пояснил, что угрожал ребенку, находясь в сильном алкогольном опьянении, но убивать не собирался, а хотел выйти с ней на улицу и там отпустить.

    Мужчине проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

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