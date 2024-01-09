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    В Москве задержали уроженца Киргизии, который напал на маленькую девочку в торговом зале магазина

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    В Москве задержан уроженец Киргизии, которого подозревают в нападении на маленького ребенка в одном из магазинов на юго-востоке города. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30 и часть 2 статьи 105 УК РФ), сообщает 9 января Следственный комитет столицы.

    Следственный комитет Москвы

    На видеозаписи, которая разошлась в социальных сетях, видно, как мужчина набрасывается на девочку прямо в торговом зале со словами «Я ей шею сверну». Ребенок был с отцом, который тут же отбил дочь от нападавшего. Утверждается, что пострадавшей шесть лет. Ее семья со злоумышленником ранее знакома не была.

    На видеозаписи, которую опубликовал СК, задержанный признал свою вину и раскаялся в содеянном. «Я очень виню себя. Осознаю свою вину», — говорит он на допросе.

    В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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