В Москве задержали уроженца Киргизии, который напал на маленькую девочку в торговом зале магазина

В Москве задержан уроженец Киргизии, которого подозревают в нападении на маленького ребенка в одном из магазинов на юго-востоке города. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство ( часть 3 статьи 30 и часть 2 статьи 105 УК РФ ), сообщает 9 января Следственный комитет столицы.

На видеозаписи, которая разошлась в социальных сетях, видно, как мужчина набрасывается на девочку прямо в торговом зале со словами «Я ей шею сверну». Ребенок был с отцом, который тут же отбил дочь от нападавшего. Утверждается, что пострадавшей шесть лет. Ее семья со злоумышленником ранее знакома не была.

На видеозаписи, которую опубликовал СК, задержанный признал свою вину и раскаялся в содеянном. «Я очень виню себя. Осознаю свою вину», — говорит он на допросе.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

