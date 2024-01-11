Мак оставили в перечне наркотиков. Так решил Верховный суд

Верховный суд России оставил мак и его семена в перечне наркотических средств, отклонив жалобу истца, осужденного за торговлю соответствующими продуктами. Об этом 11 января сообщили в суде, передает ТАСС.



Мужчина направил в высшую инстанцию апелляционную жалобу, требуя отменить нормы, которыми мак отнесен к запрещенным веществам. Речь идет об отмене пункта 1 постановления правительства РФ от 31 марта 2022 года № 540 «О мерах контроля в отношении препаратов, которые содержат малые количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, включенных в перечень наркотических средств». В результате иск был отклонен.