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    Мак оставили в перечне наркотиков. Так решил Верховный суд

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    Верховный суд России оставил мак и его семена в перечне наркотических средств, отклонив жалобу истца, осужденного за торговлю соответствующими продуктами. Об этом 11 января сообщили в суде, передает ТАСС.

    Мужчина направил в высшую инстанцию апелляционную жалобу, требуя отменить нормы, которыми мак отнесен к запрещенным веществам. Речь идет об отмене пункта 1 постановления правительства РФ от 31 марта 2022 года № 540 «О мерах контроля в отношении препаратов, которые содержат малые количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, включенных в перечень наркотических средств». В результате иск был отклонен.

    Как напомнили в суде, ранее истец был осужден за торговлю маком, что следственные органы и суд расценили как наркоторговлю. В свою защиту мужчина настаивал, что торговал пищевой добавкой.

    Накануне петербургские таможенники обнаружили больше тонны кокаина на 11 млрд рублей. Контрабанда прибыла из Никарагуа. Всего за год в Петербурге и Ленобласти сотрудники Федеральной службы безопасности изъяли более 4 тонн наркотиков.

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