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    Петербургские таможенники обнаружили больше тонны кокаина на 11 млрд рублей. Его везли из Никарагуа

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    В Большом порту Санкт-Петербурга сотрудники ФТС и ФСБ обнаружили крупную партию кокаина. Стоимость наркотика на чёрном рынке превышает 11 млрд рублей, сообщили сегодня, 10 января, в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

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    Контрабанда прибыла в Петербург из Никарагуа. При проверке груза в верхней части модуля инспекторы обнаружили 1000 брикетов со спрессованным белым порошком. Экспертиза подтвердила догадки, порошок действительно оказался наркотиком, а именно — кокаином.

    По данному факту возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотиков в особо крупном размере»). «Данная статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей либо в размере дохода осужденного за период до 5 лет», — напоминают таможенники.

    Совсем недавно, 29 декабря, транспортировку крупной партии наркотиков прервали в Псковской области. На пунктах пропуска таможни обнаружили растительные наркотики на сумму около 800 млн рублей.

    Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности изъяли за год в Петербурге и Ленобласти более 4 тонн наркотиков.

    Фото: ФТС России | ProТаможню

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