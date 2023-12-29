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    В Псковской области задержали два грузовика с сербскими номерами, которые везли полтонны наркотиков

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    На пунктах пропуска Псковской таможни обнаружили две партии растительных наркотиков на сумму около 800 млн рублей. Две машины с запрещенным грузом задержали с разницей в четыре дня, сообщает 29 декабря пресс-служба Федеральной таможенной службы.

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    Наркотики двумя партиями везли уроженцы Сербии в тягачах с сербскими номерами. Грузовики следовали из Латвии. Из бака первого извлекли 186 кг наркотиков, из бака второго — 292 кг.

    По факту возбуждены уголовные дела.

    Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности изъяли за год в Петербурге и Ленобласти более 4 тонн наркотиков. Общая стоимость запрещенного оценивается на теневом рынке в 19 млрд рублей.

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    Комментарии 13

    Гость29 Дек 2023 в 18:35
    ни чего.прорвёмся...
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