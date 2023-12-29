В Псковской области задержали два грузовика с сербскими номерами, которые везли полтонны наркотиков

На пунктах пропуска Псковской таможни обнаружили две партии растительных наркотиков на сумму около 800 млн рублей. Две машины с запрещенным грузом задержали с разницей в четыре дня, сообщает 29 декабря пресс-служба Федеральной таможенной службы.
Наркотики двумя партиями везли уроженцы Сербии в тягачах с сербскими номерами. Грузовики следовали из Латвии. Из бака первого извлекли 186 кг наркотиков, из бака второго — 292 кг.
По факту возбуждены уголовные дела.
Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности изъяли за год в Петербурге и Ленобласти более 4 тонн наркотиков. Общая стоимость запрещенного оценивается на теневом рынке в 19 млрд рублей.