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    Выборы

    Выборы президента

    Терминалы электронного голосования установят на выборах президента, но только в Москве

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    Центральная избирательная комиссия РФ разрешила использовать терминалы электронного голосования (ТЭГ) на выборах президента. Однако пользоваться ими смогут только жители Москвы.

    Как пишет РИА Новости 11 января со ссылкой на постановление ЦИК, терминалы будут находиться на избирательных участках.

    До этого ТЭГ использовали на выборах мэра Москвы в сентябре 2023 года. Как тогда объяснил представитель Общественного штаба Роман Клименков, для голосования на таком устройстве надо зарегистрироваться у члена УИК, пройти процедуру идентификации, после чего появится возможность открыть электронный бюллетень.

    Кроме того, ЦИК сформировала территориальную избирательную комиссию дистанционного электронного голосования. В ее состав вошли 12 человек от политических партий и общественных палат. Председателем назначен Олег Артамонов, кандидатура которого была предложена Общественной палатой РФ.

    Выборы президента пройдут 15–17 марта 2024 года. ДЭГ смогут воспользоваться 29 регионов: Москва и Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Белгородская область, Владимирская область, Вологодская область, Воронежская область, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, Карелия, Крым, Курская область, Липецкая область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Пермский край, Псковская область, Ростовская область, Свердловская область, Севастополь, Томская область, Челябинская область, Чувашия, Ярославская область и Ненецкий автономный округ.

    В ЦИК отметили, что в 28 из этих регионов ДЭГ будет проходить на федеральной платформе, а в Москве используют свою информационную систему.

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