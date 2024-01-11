Терминалы электронного голосования установят на выборах президента, но только в Москве

Центральная избирательная комиссия РФ разрешила использовать терминалы электронного голосования (ТЭГ) на выборах президента. Однако пользоваться ими смогут только жители Москвы.
Как пишет РИА Новости 11 января со ссылкой на постановление ЦИК, терминалы будут находиться на избирательных участках.
До этого ТЭГ использовали на выборах мэра Москвы в сентябре 2023 года. Как тогда объяснил представитель Общественного штаба Роман Клименков, для голосования на таком устройстве надо зарегистрироваться у члена УИК, пройти процедуру идентификации, после чего появится возможность открыть электронный бюллетень.
Кроме того, ЦИК сформировала территориальную избирательную комиссию дистанционного электронного голосования. В ее состав вошли 12 человек от политических партий и общественных палат. Председателем назначен Олег Артамонов, кандидатура которого была предложена Общественной палатой РФ.