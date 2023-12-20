В России определили регионы, в которых выборы президента пройдут дистанционно

Около 38 миллионов россиян смогут выбрать президента в марте 2024 года не выходя из дома. Как сообщает в своем telegram-канале Центральная избирательная комиссия, 29 регионов страны прислали заявки на проведение на их территории дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, в 30 регионах России уже был опыт организации электронных выборов. Возможно, именно это и подтолкнуло субъекты вновь провести дистанционное голосование.
Среди «новичков», собирающихся опробовать систему в марте, числится Волгоградская область. Ранее в этом регионе еще не применяли ДЭГ. Тем не менее в ходе тренировки дистанционных выборов, которая проводилась в середине ноября этого года, волгоградцы проявили высокий интерес. Всего на тестирование ДЭГ записали почти 5% избирателей, и 80% из них приняли участие.
«Это очень высокие показатели, которые дают нам возможность серьезно отнестись к инициативе Волгоградской области», — подчеркнула Элла Памфилова.
Большая часть субъектов, в которых можно будет проголосовать кандидата со своего смартфона или компьютера, сосредоточены в северной части России. Посмотреть список всех регионов-участников можно здесь.
Отмечается, что в Москве дистанционное электронное голосование пройдет с использованием региональной информационной системы.
Напомним, датой выборов президента России назначили 17 марта 2024 года.