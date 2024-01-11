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    Гроза парадных. В Петербурге после нападения в лифте задержан помилованный, не досидевший очередной срок за аналогичное

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    21 комментарий

    Сотрудники полиции нашли того, кто мог разбойничать в парадной жилого дома в Московском районе Петербурга. Он живёт от срока к сроку.

    Подозреваемого в разбое полицейские задержали два дня назад на Московском шоссе в Шушарах, стало известно «Фонтанке» 11 января. Это 38-летний мужчина, который живёт в Московском районе — в километре от 16-этажки на Дунайском проспекте, где в конце декабря 21-летний житель дома выталкивал из лифта человека с ножом, требовавшего денег.

    Поправлять в парадных своё благосостояние задержанному доводилось. В начале десятых годов в Архангельске его судили за хищение телефонов и несколько эпизодов грабежей. Одним из потерпевших оказался подросток, у которого на лестничной клетке отобрали 3 тысячи рублей. Отсидев, фигурант попался снова, избив на лестнице знакомого и похитив телефоны и монитор из незапертой квартиры. В 2017 году суд приговорил его за это к семи годам строгого режима. В начале прошлого года мужчина был помилован и освобождён.

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    Комментарии 21

    Гость11 Янв 2024 в 14:04
    ....и по второму кругу?
    +1−0
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