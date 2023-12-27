Мужчина с ножом пытался улучшить свое благосостояние в лифте на юге Петербурга. Но жертва оказалась сильнее

В Московском районе ищут мужчину, заросшего щетиной, который напал на пассажира лифта с ножом.
21-летний петербуржец обратился в полицию накануне около половины девятого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 декабря. Житель Дунайского проспекта сообщил, что возвращался домой, а в лифт с ним зашел незнакомец лет сорока. Когда двери закрылись, он якобы вытащил нож и стал требовать от пассажира отдать ему деньги. По предварительной информации, мужчина смог вытолкать налетчика из лифта на одном из этажей.
Пострадавший описал нападавшего как мужчину среднего роста в черной куртке и заросшего щетиной.
Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».