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    Мужчина с ножом пытался улучшить свое благосостояние в лифте на юге Петербурга. Но жертва оказалась сильнее

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    22 комментария

    В Московском районе ищут мужчину, заросшего щетиной, который напал на пассажира лифта с ножом.

    21-летний петербуржец обратился в полицию накануне около половины девятого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 декабря. Житель Дунайского проспекта сообщил, что возвращался домой, а в лифт с ним зашел незнакомец лет сорока. Когда двери закрылись, он якобы вытащил нож и стал требовать от пассажира отдать ему деньги. По предварительной информации, мужчина смог вытолкать налетчика из лифта на одном из этажей.

    Пострадавший описал нападавшего как мужчину среднего роста в черной куртке и заросшего щетиной.

    Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

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    Комментарии 22

    Гость27 Дек 2023 в 10:13
    Шерстяной?
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