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    Семь человек погибли на трассе «Урал» — это было лобовое ДТП

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    Тяжёлое ДТП произошло сегодня ночью, 11 января, в Пензенской области.

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    Как сообщает региональная УГИБДД, около 3 часов на 504-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» столкнулись две машины. По предварительной версии, 42-летний мужчина на минивэне, ехавший в сторону Москвы, выскочил на встречную полосу и врезался в грузовик «Вольво» под управлением 32-летнего водителя. В минивэне погибли семь человек, двое пострадали.

    На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.


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