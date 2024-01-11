Семь человек погибли на трассе «Урал» — это было лобовое ДТП

Тяжёлое ДТП произошло сегодня ночью, 11 января, в Пензенской области.
Как сообщает региональная УГИБДД, около 3 часов на 504-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» столкнулись две машины. По предварительной версии, 42-летний мужчина на минивэне, ехавший в сторону Москвы, выскочил на встречную полосу и врезался в грузовик «Вольво» под управлением 32-летнего водителя. В минивэне погибли семь человек, двое пострадали.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.