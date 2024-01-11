    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -9

    3 м/с, сев

    755мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.39eur97.87

    Беспилотник взорвался в Калуге над насосной станцией, повредив ее

    9195
    19 комментариев

    Дважды за утро 11 января Минобороны сообщало о пресечении атак БПЛА самолетного типа: в 06:29 — об уничтожении средствами ПВО беспилотника в Ростовской области, в 06:47 — в Ростовской, Тульской и Калужской областях.

    Губернатор Калужской области Владислав Шапша проинформировал, что утром беспилотник взорвался над техническим сооружением насосной станции на окраине Калуги. Здание получило повреждения.

    «Возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы», — отмечается в сообщении.

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что ночью средства ПВО сбили два БПЛА самолетного типа над территорией Каменского района.

    «В результате падения обломков пострадавших нет. Последствия на земле уточняются», — отметил он.

    Прошлой ночью беспилотник был уничтожен над Саратовской областью.

    UPD: Около 8 часов утра губернатор Воронежской области Александр Гусев написал, что украинский БПЛА пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области.

    «Никто не пострадал. Возгорания нет», — добавил он.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Атака беспилотниковАтака БПЛА
    ЛАЙК2
    СМЕХ17
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 19

    Гость11 Янв 2024 в 08:57
    Сплошные победы! Ура!
    +3−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close