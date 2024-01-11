Беспилотник взорвался в Калуге над насосной станцией, повредив ее

Дважды за утро 11 января Минобороны сообщало о пресечении атак БПЛА самолетного типа: в 06:29 — об уничтожении средствами ПВО беспилотника в Ростовской области, в 06:47 — в Ростовской, Тульской и Калужской областях.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша проинформировал, что утром беспилотник взорвался над техническим сооружением насосной станции на окраине Калуги. Здание получило повреждения.

«Возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы», — отмечается в сообщении.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что ночью средства ПВО сбили два БПЛА самолетного типа над территорией Каменского района.

