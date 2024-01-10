Прокуратура отменила уголовное дело о разврате в отношении гражданина Египта, чье видео утекло в сеть

Прокуратура Ленинградской области не нашла достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в отношении гражданина Египта, интимное видео которого попало в сеть. Не нашлось той «12-летней», которая посмотрела на это безобразие, пишет 10 декабря 47news.



Как стало известно изданию, накануне областная прокуратура отменила постановление СК о возбуждении уголовного дела по статье 135 УК — «Развратные действия». По версии следствия, он совершил их на рабочем месте в «шаверме», записав непристойное видео со своим участием, а проще — с онанизмом.