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    Прокуратура отменила уголовное дело о разврате в отношении гражданина Египта, чье видео утекло в сеть

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    Прокуратура Ленинградской области не нашла достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в отношении гражданина Египта, интимное видео которого попало в сеть. Не нашлось той «12-летней», которая посмотрела на это безобразие, пишет 10 декабря 47news.

    Как стало известно изданию, накануне областная прокуратура отменила постановление СК о возбуждении уголовного дела по статье 135 УК — «Развратные действия». По версии следствия, он совершил их на рабочем месте в «шаверме», записав непристойное видео со своим участием, а проще — с онанизмом.

    Ранее сообщалось, что 44-летний египтянин провел видеосеанс со своей знакомой. Эфир был прямо из кафе, и, когда процесс с помощью нагой дамы был благополучно завершен, египтянина, по его словам, начали шантажировать.

    Судя по дальнейшему развитию событий, вымогателям он не поддался, и видео с его участием было слито в сеть. Оно было опубликовано 6 января в 22:44 в группе «ВКонтакте» «Черный список — Сланцы». Комментаторы о разврате не упоминали, их больше интересовало, как на подобное отреагирует Роспотребнадзор. Затем видео было опубликовано в телеграм-канале «Мигранты — все как есть», и уже там его заметили сотрудники центрального аппарата СК. В первую очередь из-за авторской приписки: «Спалили прямо на рабочем месте. Причем делал это по просьбе 12-летней девочки».

    После этого в отношении иностранца было возбуждено уголовное дело.

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