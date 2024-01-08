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    Египтянин оказался фигурантом дела о разврате после прямого эфира с онанизмом из кафе-шавермы в Сланцах. Есть курьез

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    23 комментария

    В Сланцах возбуждено дело о развращении детей в отношении гражданина Египта, который держит в городе кафе-шаверму. Он уверяет, что и сам жертва.

    Как пишет 47news 8 января, 44-летний египтянин Ясер несколько дней назад провел видеосеанс со своей знакомой. Эфир был прямо из кафе, и, когда процесс с помощью нагой дамы был благополучно завершен, египтянина, по его словам, начали шантажировать.

    Судя по дальнейшему развитию событий, вымогателям он не поддался, и видео с его участием было слито в сеть. Оно было опубликовано 6 января в 22:44 в группе «ВКонтакте» «Черный список — Сланцы». Комментаторы о разврате не упоминали, их больше интересовало, как на подобное отреагирует Роспотребнадзор. Затем видео было опубликовано в телеграм-канале «Мигранты — все как есть», и уже там его заметили сотрудники центрального аппарата СК. В первую очередь из-за авторской приписки: «Спалили прямо на рабочем месте. Причем делал это по просьбе 12-летней девочки».

    По данным издания, из центрального аппарата требование о возбуждении дела спустили в Ленобласть. Но у следователей проблема — в деле нет потерпевшей девочки. Ту, которую Ясер назвал шантажисткой, тоже не установили.

    © Фонтанка.Ру

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    Гость08 Янв 2024 в 17:24
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