    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -5

    2 м/с, ю-з

    759мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.4eur98.98

    Полиция проводит проверку из-за потасовки в автобусе, из которого вытолкнули петербурженку

    1972
    9 комментариев

    Полиция Петербурга начала проверку после заявления женщины, которую неизвестный мужчина вытолкнул из автобуса. Об этом «Фонтанке» сообщили в региональном ГУ МВД 10 января.

    Конфликт произошел вечером 8 января на маршруте № 26. Женщина села в транспорт на Ленинском проспекте, но не смогла оплатить проезд с помощью «Подорожника», пожаловавшись на неисправность валидатора. Кондуктор потребовала оплату, однако у пассажирки с собой был только электронный проездной. После этого, по словам женщины, другой пассажир стал кричать на нее и вытолкнул из автобуса на остановке у Кронштадтской площади. Этот момент попал на видео.

    В тот же вечер пассажирка обратилась в травмпункт, а 9 января написала заявление в полицию. Материал находится у участкового уполномоченного полиции.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    Гость10 Янв 2024 в 19:54
    Зайцев - в клетку!
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close