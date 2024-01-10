Полиция проводит проверку из-за потасовки в автобусе, из которого вытолкнули петербурженку

Полиция Петербурга начала проверку после заявления женщины, которую неизвестный мужчина вытолкнул из автобуса. Об этом «Фонтанке» сообщили в региональном ГУ МВД 10 января.



Конфликт произошел вечером 8 января на маршруте № 26. Женщина села в транспорт на Ленинском проспекте, но не смогла оплатить проезд с помощью «Подорожника», пожаловавшись на неисправность валидатора. Кондуктор потребовала оплату, однако у пассажирки с собой был только электронный проездной. После этого, по словам женщины, другой пассажир стал кричать на нее и вытолкнул из автобуса на остановке у Кронштадтской площади. Этот момент попал на видео.