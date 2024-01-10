Суд снова не поверил в «поддельных» членов избиркома в Петербурге

Третья попытка отменить итоги выборов в Заксобрание Петербурга на получившем известность избирательном участке № 177 с «поддельными» членами комиссии не удалась. Третий кассационный суд Петербурга оставил в силе решение предыдущей инстанции. Об этом «Фонтанке» 10 января рассказал один из истцов, член партии «Яблоко» Дмитрий Анисимов, который был кандидатом по этому участку.



Кассационную жалобу (есть в распоряжении редакции) подали Анисимов и другой кандидат, Нэлли Вавилина от «Справедливой России». В документе говорится, что в предыдущей инстанции судом была представлена видеозапись, на которой было видно, что возраст людей, которые якобы были членами избиркома, не соответствует возрасту членов УИК по паспортным данным.



В своем расследовании «Фонтанка» рассказывала о настоящих именах всех «актеров», которые играли роли членов комиссии. Например, женщина, которая представлялась именем члена комиссии Елизаветы Метелкиной, которой на тот момент было 22 года, была на 30 лет старше.



Кроме того, нижестоящим инстанциям так и не удалось допросить троих членов комиссии — Алену Михайлову, Ксению Лонщакову и Дмитрия Пашкова. Свидетели так и не явились в суд, результата не дал и примененный привод. В жалобе, составленной юристом от «Яблока» Александром Кобринским, говорится, что приставы рапортовали: все трое отсутствовали по месту проживания. Заявители в жалобе констатировали, что, таким образом, ответчики, участковая и территориальная комиссии, не смогли доказать в суде, что эти люди были живы на момент проведения выборов в сентябре 2021 года и что они находились в Петербурге.

