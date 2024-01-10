Депутату из Ленобласти отказали в испанской визе, и теперь он судится с Единым визовым центром Санкт-Петербурга

Депутат Законодательного собрания Ленобласти Никита Коваль получил отказ в испанской визе и теперь судится с ООО «Единый визовый центр Санкт-Петербурга». Как сообщает 10 января 47news со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Санкт-Петербурга, сумма исковой претензии — скромная, 18 384 рубля 66 копеек.

Именно столько, по подсчетам истца, составили его потери в связи с подготовкой комплекта документов на оформление испанской визы. За комплексом услуг по получению «шенгена», включая бронь гостиницы и авиабилетов, депутат обратился в Единый визовый центр в Санкт-Петербурге в марте 2023 года. Консульство Испании в Петербурге отказало Ковалю в визе, сославшись на недостоверность предоставленной депутатом информации, подтверждающей цель и условия предполагаемого пребывания в стране.