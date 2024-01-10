    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -5

    2 м/с, ю-з

    759мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.4eur98.98

    Депутату из Ленобласти отказали в испанской визе, и теперь он судится с Единым визовым центром Санкт-Петербурга

    2621
    24 комментария

    Депутат Законодательного собрания Ленобласти Никита Коваль получил отказ в испанской визе и теперь судится с ООО «Единый визовый центр Санкт-Петербурга». Как сообщает 10 января 47news со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Санкт-Петербурга, сумма исковой претензии — скромная, 18 384 рубля 66 копеек.

    Именно столько, по подсчетам истца, составили его потери в связи с подготовкой комплекта документов на оформление испанской визы. За комплексом услуг по получению «шенгена», включая бронь гостиницы и авиабилетов, депутат обратился в Единый визовый центр в Санкт-Петербурге в марте 2023 года. Консульство Испании в Петербурге отказало Ковалю в визе, сославшись на недостоверность предоставленной депутатом информации, подтверждающей цель и условия предполагаемого пребывания в стране.

    В ответ на просьбу корреспондента 47news прокомментировать иск, депутат Никита Коваль ответил: «Не понимаю, о чём вы». Инициированное парламентарием гражданское дело рассмотрят в порядке упрощённого производства.

    Получить шенгенскую визу в новых условиях для многих россиян оказалось не только дорого и хлопотно, но и бессмысленно. Так, осенью 2023 года петербуржцы, оформлявшие итальянские визы, столкнулись с задержками выдачи документов — свои загранпаспорта они получали уже после того, как их авиарейсы улетели.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Суд
    ЛАЙК2
    СМЕХ23
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 24

    Гость10 Янв 2024 в 20:04
    п0 д0 н0к
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    24
    close