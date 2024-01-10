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    Самый сильный подросток России умер после ДТП

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    В ДТП в Башкирии погиб абсолютный чемпион Всероссийских пляжных игр по воркауту Сергей Батяев, которого в 2019 году признали самым сильным подростком России. Ему было 16 лет. Он находился за рулём. Об этом 10 января сообщает РИА Новости.

    По данным ГИБДД республики, на 1356-м километре трассы М-5 «Урал» автомобиль ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Renault Premium. Несовершеннолетний водитель «девятки» и его 14-летний пассажир были госпитализированы, через сутки водитель погиб. 42-летний дальнобойщик не пострадал.

    То, что «девяткой» управлял именно Батяев, агентству рассказал источник в экстренных службах региона.

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