Самый сильный подросток России умер после ДТП

В ДТП в Башкирии погиб абсолютный чемпион Всероссийских пляжных игр по воркауту Сергей Батяев, которого в 2019 году признали самым сильным подростком России. Ему было 16 лет. Он находился за рулём. Об этом 10 января сообщает РИА Новости.



По данным ГИБДД республики, на 1356-м километре трассы М-5 «Урал» автомобиль ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Renault Premium. Несовершеннолетний водитель «девятки» и его 14-летний пассажир были госпитализированы, через сутки водитель погиб. 42-летний дальнобойщик не пострадал.



То, что «девяткой» управлял именно Батяев, агентству рассказал источник в экстренных службах региона.

