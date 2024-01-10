На севере Якутии — крышесносный ветер. Разрешено не работать, но только женщинам

Сильный ветер бушует в якутском поселке Тикси. Порывы достигают 23 м/c. Об этом сообщает информагентство ЯСИА 10 января.
Судя по данным «Яндекс.Погоды», в поселке сейчас –34 градуса. Из-за метели там отменили занятия в детсадах и школах. Также женщинам, чья деятельность не связана с непрерывным производством, разрешили не выходить на работу.
«Всё просто: мужчины же сильнее. Тех женщин, что трудятся на непрерывном производстве, работодатели привозят на работу и домой на машинах», — ответил глава Булунского района Афанасий Андросов на вопрос телеканала RT, почему не работать в метель разрешено только женщинам.
Морозы сковали всю Якутию в начале недели. Столбики термометров в некоторых районах опустились до –47 градусов. Во многих школах отменены занятия. Лютый мороз сорвал планы даже президенту Владимиру Путину. Он хотел прилететь в Якутию, но возникли трудности.
«Я собирался сейчас в Якутию лететь. Но самолет не может сесть. Пришлось отменить поездку в Якутию. Я съезжу все равно, но это конкретный сбой из-за транспортной схемы», — заявил президент на встрече с жителями Чукотки в Анадыре.