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    На севере Якутии — крышесносный ветер. Разрешено не работать, но только женщинам

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    Сильный ветер бушует в якутском поселке Тикси. Порывы достигают 23 м/c. Об этом сообщает информагентство ЯСИА 10 января.

    Судя по данным «Яндекс.Погоды», в поселке сейчас –34 градуса. Из-за метели там отменили занятия в детсадах и школах. Также женщинам, чья деятельность не связана с непрерывным производством, разрешили не выходить на работу.

    «Всё просто: мужчины же сильнее. Тех женщин, что трудятся на непрерывном производстве, работодатели привозят на работу и домой на машинах», — ответил глава Булунского района Афанасий Андросов на вопрос телеканала RT, почему не работать в метель разрешено только женщинам.

    Морозы сковали всю Якутию в начале недели. Столбики термометров в некоторых районах опустились до –47 градусов. Во многих школах отменены занятия. Лютый мороз сорвал планы даже президенту Владимиру Путину. Он хотел прилететь в Якутию, но возникли трудности.

    «Я собирался сейчас в Якутию лететь. Но самолет не может сесть. Пришлось отменить поездку в Якутию. Я съезжу все равно, но это конкретный сбой из-за транспортной схемы», — заявил президент на встрече с жителями Чукотки в Анадыре.

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    Комментарии 12

    Гость10 Янв 2024 в 14:30
    Опять сексизм...
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