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    В поезде, следовавшем из Москвы в Читу, погиб младенец. Семимесячная девочка могла заразиться гриппом

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    Семимесячная девочка умерла в поезде, следовавшем из Москвы в Читу 9 января. Об этом сообщает портал E1.RU.

    По предварительным данным, смерть ребенка наступила от гриппа.

    В Федеральной пассажирской компании подтвердили информацию, что медицинская помощь понадобилась одному из пассажиров. Поездная бригада, согласно инструкциям, вызвала реанимационную медбригаду на ближайшую станцию Кунгур. Хотя медики прибыли незамедлительно, спасти пассажира не удалось.

    По информации издания, поезд прибыл в Екатеринбург. На железнодорожном вокзале работают медики, предположительно, чтобы проверить людей на вирус и провести необходимую дезинфекцию.

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