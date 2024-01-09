Мороз, гости и остывающая вода. В Смольном рассказали о причинах коммунальных аварий на выходных

Жилищный комитет с учетом аномальных морозов назвал удовлетворительной работу управляющих организаций на январских праздниках. Читатели «Фонтанки» рассказывали, что сидели без тепла по несколько суток.



Как пояснил 9 января «Фонтанке» начальник технического управления жилищного комитета Андрей Джалалов, до некоторых компаний и правда не могли дозвониться абоненты, чтобы сообщить о проблеме. Комитет проводит анализ поступивших жалоб, ГЖИ применит к провинившимся меры административного воздействия.



По словам Джалалова, эти праздники оказались кардинально холоднее, чем прошлые январские. «В праздничные дни люди ходят в гости, у кого-то отсутствуют ключи, зачастую по многим входным группам приводились в негодность запорные устройства, доводчики», — добавил он, а УК должны следить за сохранностью теплового контура, чтобы парадные не замерзали.



На выходных многие жаловались на недостаточно теплые батареи, при том, что формально отопление не отключали. Комитет по энергетике подчеркнул, что теплоснабжающие организации доводили до домов воду нормативной температуры. Однако Джалалов отметил, что при сильных морозах энергетики стараются не отключать дом и не сливать из системы всю воду, а обеспечивать ее работоспособность до наступления приемлемой наружной температуры, для чего приходится понижать и температуру теплоносителя. Оба комитета отметили, что массовых отключений в начале января избежать удалось.



«Фонтанка» неоднократно рассказывала на выходных о том, что петербуржцы по несколько суток ждут включения отопления или горячей воды. В 30-градусные морозы это ощущалось особенно болезненно. Подробнее о том, как в Смольном поделили ответственность, — читайте здесь.