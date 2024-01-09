Даже не бразилец. В «Зенит» перешел игрок сборной России

Футбольный клуб «Зенит» объявил о переходе 26-летнего полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара». Как заявили 9 января в петербургской команде, контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на один.



Ильзат Ахметов родом из Бишкека. В детстве переехал в академию Коноплева, а затем оказался в академии «Рубина». За основу казанцев сыграл 34 матча. В 2018 году перешел в ЦСКА, в составе которого отыграл 104 матча, забил 7 мячей, сделал 11 результативных передач, а также выиграл Суперкубок страны.



21 марта 2019-го дебютировал в сборной России. На счету футболиста — 9 матчей в футболке национальной команды. Летом 2022-го перешел на правах свободного агента в «Краснодар». В составе южан Ахметов сыграл 61 матч, забил 7 мячей и сделал 8 результативных передач.

