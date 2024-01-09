В пермской сауне захлебнулся трехлетний ребенок. Его взял с собой на корпоратив отец

В Перми празднование корпоратива в сауне завершилось уголовным делом. Причиной этого стала информация о гибели трехлетнего ребенка, которого на вечеринку привел отец. Подробности 9 января сообщило РИА Новости со ссылкой на данные СК.
Информация о трагедии в банном комплексе с саунами в микрорайоне Гайва появилась сегодня в telegram-канале издания Properm. По данным источника, малыша взял с собой отец, у которого был новогодний корпоратив. Непоправимое случилось в тот момент, когда взрослые были заняты приготовлением к празднику. Малыш захлебнулся, спасти его не удалось.
Уголовное дело возбудили по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
Еще одна трагедия с маленьким ребенком случилась сегодня в Петербурге. Утром в одном из домов на Большой Охте перестал дышать младенец, которому не было и недели от роду. Известно, что ребенок скончался после кормления молоком нетрезвой матери, однако точную причину смерти еще предстоит установить.