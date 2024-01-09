В пермской сауне захлебнулся трехлетний ребенок. Его взял с собой на корпоратив отец

В Перми празднование корпоратива в сауне завершилось уголовным делом. Причиной этого стала информация о гибели трехлетнего ребенка, которого на вечеринку привел отец. Подробности 9 января сообщило РИА Новости со ссылкой на данные СК.



Информация о трагедии в банном комплексе с саунами в микрорайоне Гайва появилась сегодня в telegram-канале издания Properm. По данным источника, малыша взял с собой отец, у которого был новогодний корпоратив. Непоправимое случилось в тот момент, когда взрослые были заняты приготовлением к празднику. Малыш захлебнулся, спасти его не удалось.