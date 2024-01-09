В Петербурге младенец умер после кормления материнским молоком

Экспертам предстоит выяснить причину смерти новорождённого, который скончался после кормления молоком нетрезвой матери в Красногвардейском районе Петербурга.



По данным «Фонтанки», медиков в квартиру на Большой Охте вызвали под утро 9 января. Там перестал дышать младенец, которому не было и недели от роду. Спасти его не удалось.

Бригаду скорой встретили родители, запах алкоголя от медиков не укрылся. По предварительной информации, мальчик — третий ребёнок в семье. Ещё двоим один год и 17 лет. По словам 36-летней матери, в час ночи, будучи подшофе, она покормила младенца грудью, а когда проверила через три часа, он уже не дышал.