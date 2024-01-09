    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Сильный снег

    Ощущается как -7

    6 м/с, зап

    760мм

    100%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.69eur99.19

    В Петербурге младенец умер после кормления материнским молоком

    9381

    Экспертам предстоит выяснить причину смерти новорождённого, который скончался после кормления молоком нетрезвой матери в Красногвардейском районе Петербурга.

    По данным «Фонтанки», медиков в квартиру на Большой Охте вызвали под утро 9 января. Там перестал дышать младенец, которому не было и недели от роду. Спасти его не удалось.

    Бригаду скорой встретили родители, запах алкоголя от медиков не укрылся. По предварительной информации, мальчик — третий ребёнок в семье. Ещё двоим один год и 17 лет. По словам 36-летней матери, в час ночи, будучи подшофе, она покормила младенца грудью, а когда проверила через три часа, он уже не дышал.

    Внимания сотрудников правоохранительных органов семья до этого не привлекала.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ21
    ПЕЧАЛЬ24

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close