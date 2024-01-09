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    «Штрафы важнее, чем наличие товара». Производители прокомментировали пустые полки в петербургских магазинах во время каникул

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    Во время каникул жители Петербурга массово замечали отсутствие на полках яиц, курицы, хлеба и овощей. Как пояснили «Фонтанке» в ассоциации «Руспродсоюз», которая объединяет крупнейших производителей, это может быть связано как со сбоями из-за аномальных холодов, так и сособенностями договоров между сетями и поставщиками.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    «В период новогодних праздников, сопровождаемых сильными морозами, возможно, в отдельных магазинах и наблюдаются пробелы на полке, но это частный случай: некоторые продукты не успели вовремя заказать или привезти. Вопрос времени и вхождения в рабочий график логистики поставок», — рассказал Дмитрий Востриков, исполнительный директор организации. Но в целом с поставками продовольственных товаров ситуация стабильная, считает он.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Но перебои также могут быть связаны и со спецификой договорных отношений между поставщиками и сетями по цене или объемам поставки. По его словам, в условиях, когда поставщик обязан поставлять любой запрошенный сетью объём товара, независимо от того, может ли он его исполнить, стабильность поставки обеспечить сложно. Ретейлеров же больше интересует получение штрафа за недопоставку, а не наличие товара, комментирует Дмитрий Востриков. По его словам, ситуация с яйцами является наглядными примером, к чему это может привести.

    Подробнее о том, почему полки с некоторыми продуктам питания опустели в каникулы, читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»

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