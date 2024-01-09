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    Антон Красовский рассказал, почему не возвращается на телевидение

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    Журналист Антон Красовский опроверг информацию о возможном возвращении на телеканал RT. Программа «Антонимы» продолжит выходить на патриотической медиаплатформе «Консерватор», которую запустил сам телеведущий в прошлом году. Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом «Фонтанки». О появлении на каком-либо из телеканалов речи пока не идет.

    «Это не я не думаю, я тут ни при чем. Это не ко мне вопрос. Я, может, и думаю, но это начальство должно думать, руководство телеканалов, а не я. Если бы позвали, я бы по меньшей мере это бы рассматривал. Вот Владимира Владимировича Познера нет сейчас в эфире…» — ответил Красовский на вопрос о том, думает ли он вернуться на телевидение.

    Ранее во вторник журналист заявил в своем телеграм-канале о полном выздоровлении и о надежде на скорое возвращение программы «Антонимы».

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    Комментарии 18

    Гость09 Янв 2024 в 17:27
    плохо
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