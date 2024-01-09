    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -4

    4 м/с, зап

    759мм

    100%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.69eur99.19

    «Код красный». Начались съёмки финального сезона «Очень странных дел»

    291
    обсудить

    Съёмки пятого сезона сериала «Очень странные дела» возобновляются после забастовки гильдии сценаристов США. Об этом сообщается в соцсетях одного из самых крупных проектов Netflix.

    Пост сопровождается фотографией с создателями сериала братьями Мэттом и Россом Дафферами, а также исполнителями главных ролей Вайноной Райдер, Дэвидом Харбором, Милли Бобби Брауном, Финном Вулфхардом, Ноа Шнаппом и Натали Дайер.

    «Код красный. Производство «Очень странных дел» 5 официально начато!», — говорится в сообщении.

    Пятый сезон станет для сериала последним. Премьера намечена на конец 2024 — начало 2025 года.

    Ранее сценаристы Голливуда устроили самую крупную за последние 15 лет забастовку из-за низких зарплат.

    Первый сезон «Очень странных дел» вышел в 2016 году. Главными героями сериала стали дети, которые случайно узнают о секретной правительственной лаборатории. Там исследуют сверхъестественные способности человека, ставя опыты над вундеркиндами. В лаборатории происходит ЧП, в реальности образуется дыра, и монстры параллельного мира — «изнанки» — входят в нашу действительность.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close