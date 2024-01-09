«Код красный». Начались съёмки финального сезона «Очень странных дел»

Съёмки пятого сезона сериала «Очень странные дела» возобновляются после забастовки гильдии сценаристов США. Об этом сообщается в соцсетях одного из самых крупных проектов Netflix.



Пост сопровождается фотографией с создателями сериала братьями Мэттом и Россом Дафферами, а также исполнителями главных ролей Вайноной Райдер, Дэвидом Харбором, Милли Бобби Брауном, Финном Вулфхардом, Ноа Шнаппом и Натали Дайер.

«Код красный. Производство «Очень странных дел» 5 официально начато!», — говорится в сообщении.

Пятый сезон станет для сериала последним. Премьера намечена на конец 2024 — начало 2025 года.