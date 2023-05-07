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    Производство финального сезона «Очень странных дел» остановили из-за забастовки сценаристов

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    Из-за забастовки гильдии сценаристов США остановлен процесс съемок пятого сезона сериала «Очень странные дела», одного из самых крупных проектов Netflix. Об этом в соцсетях сообщили авторы шоу братья Даффер.

    «Дафферы на связи. Работа над сценарием не прекращается после начала съемок. Мы бы хотели начать производство продолжения с нашим отличным кастом и съемочной командой, но во время забастовки сценаристов это невозможно. Надеемся, что скоро стороны примут справедливое решение и мы сможем вернуться к работе. Конец связи», — отмечается в сообщении.

    В Netflix подтвердили приостановку. Сценаристы Голливуда устроили забастовку в начале мая из-за низких зарплат. Это самый крупный протест в американской отрасли за последние 15 лет. Представители гильдии требуют повысить им минимальные гонорары, а также начать строже регулировать использование нейросетей при написании сценариев.

    Первый сезон «Очень странных дел» вышел в 2016 году. Главными героями сериала стали дети, которые случайно узнают о секретной правительственной лаборатории. Там исследуют сверхъестественные способности человека, ставя опыты над вундеркиндами. В лаборатории происходит ЧП, в реальности образуется дыра, и монстры параллельного мира — «изнанки» — входят в нашу действительность.

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