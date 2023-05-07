Производство финального сезона «Очень странных дел» остановили из-за забастовки сценаристов

Из-за забастовки гильдии сценаристов США остановлен процесс съемок пятого сезона сериала «Очень странные дела», одного из самых крупных проектов Netflix. Об этом в соцсетях сообщили авторы шоу братья Даффер.
«Дафферы на связи. Работа над сценарием не прекращается после начала съемок. Мы бы хотели начать производство продолжения с нашим отличным кастом и съемочной командой, но во время забастовки сценаристов это невозможно. Надеемся, что скоро стороны примут справедливое решение и мы сможем вернуться к работе. Конец связи», — отмечается в сообщении.
В Netflix подтвердили приостановку. Сценаристы Голливуда устроили забастовку в начале мая из-за низких зарплат. Это самый крупный протест в американской отрасли за последние