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    Еще десятерых мигрантов выдворили из России. Они попались на наркотиках в Подмосковье

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    В Подмосковье десять мигрантов, осужденных за незаконный сбыт наркотиков, лишили российского гражданства. Об этом сегодня, 9 января, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные областного главка МВД РФ.

    Мужчины осуждены по статье 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств». Как отметили в ведомстве, статья является основанием для прекращения гражданства РФ.

    «Управлением по вопросам миграции ГУМВД России по Московской области инициировано прекращение гражданства Российской Федерации в отношении 10 граждан», — говорится в сообщении.

    В конце декабря 2023 года российского гражданства лишили около десятка уроженцев ближнего зарубежья, совершивших преступления в Петербурге.

    26 октября в России вступил в силу новый закон. Согласно ему человека, который ранее приобрел гражданство РФ (не по рождению), могут лишить его за совершение отдельных категорий преступлений либо создание «угроз национальной безопасности страны». В перечне статей есть уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы, незаконный оборот наркотиков, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

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