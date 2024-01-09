Еще десятерых мигрантов выдворили из России. Они попались на наркотиках в Подмосковье

В Подмосковье десять мигрантов, осужденных за незаконный сбыт наркотиков, лишили российского гражданства. Об этом сегодня, 9 января, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные областного главка МВД РФ.



Мужчины осуждены по статье 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств». Как отметили в ведомстве, статья является основанием для прекращения гражданства РФ.

«Управлением по вопросам миграции ГУМВД России по Московской области инициировано прекращение гражданства Российской Федерации в отношении 10 граждан», — говорится в сообщении.