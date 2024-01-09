В шесть раз больше обмороженных обратилось к врачам Петербурга в эти новогодние праздники

На новогодних праздниках врачи НИИ СП им. И.И. Джанелидзе приняли в шесть раз больше пациентов с обморожением и переохлаждением, чем в прошлом году. Статистику привел главврач научно-исследовательского института Дмитрий Кандыба 9 января на пресс-конференции ТАСС.



По словам врача, с так называемой холодовой травмой в этом году обратились 64 человека, из них госпитализировали 41 пациента, шестеро попали в реанимацию. Для сравнения: в прошлом году НИИ СП принял всего 10 человек с подобными травмами. Добавим, что в праздничные дни 2024 года Петербург побил рекорд по морозу.