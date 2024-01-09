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    В шесть раз больше обмороженных обратилось к врачам Петербурга в эти новогодние праздники

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    На новогодних праздниках врачи НИИ СП им. И.И. Джанелидзе приняли в шесть раз больше пациентов с обморожением и переохлаждением, чем в прошлом году. Статистику привел главврач научно-исследовательского института Дмитрий Кандыба 9 января на пресс-конференции ТАСС.

    По словам врача, с так называемой холодовой травмой в этом году обратились 64 человека, из них госпитализировали 41 пациента, шестеро попали в реанимацию. Для сравнения: в прошлом году НИИ СП принял всего 10 человек с подобными травмами. Добавим, что в праздничные дни 2024 года Петербург побил рекорд по морозу.

    Возросло и количество пациентов с ожогами — 91 человек в этом году против 44 в прошлом. Кандыба отметил, что за новогодние праздники в НИИ СП не госпитализировали ни одного пациента с травмами от использования пиротехники.

    В свою очередь главный врач Городской наркологической больницы Дмитрий Константинов уточнил, что к ним в праздничные дни обратились 195 человек. При этом больница работала в штатном режиме и, по словам Константинова, могла принять и больше пациентов.

    «Алкогольные психозы ждут нас впереди. Для нас основная работа впереди. Поэтому, что касается лиц, задержанных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сейчас не готов сказать [количество], поскольку все подтверждающие анализы находятся в химико-токсикологической лаборатории», — добавил главврач.

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