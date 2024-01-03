Самые холодные сутки за десятилетие. Мороз в Петербурге — по градусникам читателей «Фонтанки»

Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге — самые холодные сутки за последнее десятилетие. В городе температура воздуха колеблется от -24 до -28 градусов. «Фонтанка» попросила читателей прислать фото градусников в своих квартирах и собрала среднюю температуру по палате.

Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

Ранее синоптики прогнозировали холодный рекорд, но до достижения 2002 года не хватило полтора градуса. Тогда температура упала до -25,4 градусов, а сегодняшний минимум в Петербурге составил 24, рассказал Михаил Леус.



Тем не менее петербургский синоптик Александр Колесов заверил, что шанс замахнуться на рекорд все еще есть, не сегодня, так завтра. В 1950 году 4 января минимальная температура была «всего» -25,1 градус, а по самому теплому прогнозу предстоящей ночью в центре уже ожидается до -25 градусов.

Особенно мерзнут, судя по данным от читателей «Фонтанки», в Ленобласти. В деревне Рамболово градусник показывает -31 у одних, -33 — у других. В поселке Радофинниково Тосненского района уверенные -30, а в Гатчинском районе отметка градусника неумолимо близится к –35.

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Как пишет Колесов, особенно досталось востоку и центральным районам Ленобласти. В Тихвине и Белогорке температура упала до -35, в селе Винницы — до -36. Самое «жаркое» место — у Финского залива, где пока держится -21... -23 градуса.



При этом в самом Петербурге Колесов обещает потепление до -20 градусов в центре — «больше за счет влияния самого города». Но пока, судя по наблюдениям фотографа «Фонтанки», так и не скажешь: центр города напоминает, скорее, постапокалиптические улицы со страниц Стивена Кинга. Замерзли даже кони — к счастью, пока только на решетках мостов.

Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пар от Невы поднимается выше Дворцового и Биржевого мостов, из теплых квартир в центр одиноко выбралась пара-тройка самых стойких. Особенно отчаянные — даже без перчаток. За смелость и отмороженные носы они получили редкие виды пустого центра города — многие петербуржцы не решаются покорять опустевшие дороги даже на машинах. Правда, те, кто все же выбрался на улицу, докладывают: если надеть термобелье и идти бодрым шагом, получается даже вспотеть.



МЧС по Петербургу предупреждает о риске сильных снегопадов и советует воздержаться от поездок по городу. «Если Вам всё же пришлось выйти на улицу, то в условиях снегопада и гололедицы будьте особенно осторожны при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений!» — подчеркнули в службе.



Однако пока по прогнозу ожидается какое-никакое потепление — завтра будет лучше, чем вчера, а именно — в четверг все еще ожидается от -28 до -25, в пятницу — от -26 до -19, а уже в субботу днем есть шанс повышения температуры до -16. С 5 на 6 января город должен затронуть циклон и подарить под Рождество снег и повышение температуры хотя бы до -15, подчеркнул Колесов. На будущей неделе прогнозируют роскошные для нынешнего температурного режима -11... -7 градусов.



Для позитивного сравнения — абсолютный минимум, рассказывает Колесов, остается за 1940 годом, когда 17 января температура в Ленинграде понизилась до -35,6 градусов. До таких рекордов Петербургу пока далеко. «Конечно, этот минимум только за ряд инструментальных наблюдений с 1881 года. Ведь точно, в начале 1740-х и начале 1800-х годов в Санкт-Петербурге было намного холоднее, за -40 гр. Но тогда форточки не открывали и машины не заводили», — подчеркнул синоптик.



Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»