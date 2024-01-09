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    При взрыве в отеле в Техасе пострадал 21 человек

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    5 комментариев

    В результате взрыва в отеле техасского города Форт-Уэрт пострадал 21 человек. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщило издание AP.

    Автор: youtube.com/@6abcActionNews

    В результате взрыва в историческом отеле были выбиты окна, территория вокруг завалена обломками. В ходе разбора завалов спасательные бригады обнаружили несколько человек в подвале здания. По данным издания, пострадавшим оказывается медицинская помощь, как минимум один из них находится в критическом состоянии.

    На месте остаются работать экстренные службы, осмотр здания и расследование продолжаются. Точные причины произошедшего устанавливаются.

    Ранее местные власти заявляли об 11 пострадавших в результате взрыва.

    Ранее «Фонтанка» сообщала подробности взрыва в кальянной в Домодедово. Причиной ЧП стал конфликт, подозреваемый задержан.

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    Комментарии 5

    Гость09 Янв 2024 в 11:30
    это только начало . :D
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