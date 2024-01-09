При взрыве в отеле в Техасе пострадал 21 человек

В результате взрыва в отеле техасского города Форт-Уэрт пострадал 21 человек. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщило издание AP.
Автор: youtube.com/@6abcActionNews
В результате взрыва в историческом отеле были выбиты окна, территория вокруг завалена обломками. В ходе разбора завалов спасательные бригады обнаружили несколько человек в подвале здания. По данным издания, пострадавшим оказывается медицинская помощь, как минимум один из них находится в критическом состоянии.
На месте остаются работать экстренные службы, осмотр здания и расследование продолжаются. Точные причины произошедшего устанавливаются.
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