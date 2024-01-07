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    Подробности взрыва в кальянной в Домодедово: причиной стал конфликт, есть подозреваемый

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    Полиция оперативно нашла подозреваемого после взрыва в кальянной в городе Домодедово в Подмосковье. Как сообщает подмосковная полиция, мужчина задержан «за нарушение общественного порядка».

    «Сегодня в дежурную часть УМВД России по г. о. Домодедово поступило сообщение о том, что в одном из заведений, расположенных на улице Гагарина, гражданин в ходе конфликта с мужчиной применил в помещении предмет, визуально похожий на гранату», — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в кальян-баре на улице Гагарина неизвестный бросил гранату (или три гранаты) и три человека получили ранения. По данным полиции, пострадали только двое.

    Задержанный — местный житель 1980 г. р., ранее судимый. Его уже доставили в территориальный отдел полиции.

    «По данному факту сотрудниками полиции проводится разбирательство, по результатам которого будет принято решение в установленном законом порядке», — отмечается в сообщении.

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