Подробности взрыва в кальянной в Домодедово: причиной стал конфликт, есть подозреваемый

Полиция оперативно нашла подозреваемого после взрыва в кальянной в городе Домодедово в Подмосковье. Как сообщает подмосковная полиция, мужчина задержан «за нарушение общественного порядка».
«Сегодня в дежурную часть УМВД России по
Ранее сообщалось, что в кальян-баре на улице Гагарина неизвестный бросил гранату (или три гранаты) и три человека получили ранения. По данным полиции, пострадали только двое.
Задержанный — местный житель
«По данному факту сотрудниками полиции проводится разбирательство, по результатам которого будет принято решение в установленном законом порядке», — отмечается в сообщении.