Подробности взрыва в кальянной в Домодедово: причиной стал конфликт, есть подозреваемый

Полиция оперативно нашла подозреваемого после взрыва в кальянной в городе Домодедово в Подмосковье. Как сообщает подмосковная полиция, мужчина задержан «за нарушение общественного порядка».



«Сегодня в дежурную часть УМВД России по г. о. Домодедово поступило сообщение о том, что в одном из заведений, расположенных на улице Гагарина, гражданин в ходе конфликта с мужчиной применил в помещении предмет, визуально похожий на гранату», — говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что в кальян-баре на улице Гагарина неизвестный бросил гранату (или три гранаты) и три человека получили ранения. По данным полиции, пострадали только двое.

