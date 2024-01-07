Взрыв в кальянной в Домодедово: есть раненые, версия — граната

В помещении кальянной в подмосковном Домодедове произошел взрыв — предположительно, сработала граната. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Ранения получили три человека.
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В помещении кальянной в подмосковном Домодедове произошел взрыв — предположительно, сработала граната. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Ранения получили три человека.
Новость дополняется.
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