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    Взрыв в кальянной в Домодедово: есть раненые, версия — граната

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    В помещении кальянной в подмосковном Домодедове произошел взрыв — предположительно, сработала граната. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

    Ранения получили три человека.

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