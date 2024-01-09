Волк: полиция задержала подозреваемых в поджоге двери в квартиру журналиста Татаренкова. «Фонтанка» знает, сколько им заплатили

Подозреваемые в поджоге двери журналиста радио Sputnik Трофима Татаренкова задержаны в Петербурге. Об этом ночью 9 января сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудниками полиции в кратчайшие сроки задержаны подозреваемые в поджоге двери квартиры журналиста в Санкт-Петербурге», — сказано в сообщении.



По данным «Фонтанки», это трое молодых людей из Колпино. Им 18, 19 и 20 лет. За поджог им заплатили 1000 долларов.

Как ранее писала «Фонтанка», поджог этой двери в доме на набережной Фонтанки вечером 7 января стал восьмым в серии. Сам Татаренков уверен, что «из истории торчат украинские уши» и что поджигатели «хотели жертв».