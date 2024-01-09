Волк: полиция задержала подозреваемых в поджоге двери в квартиру журналиста Татаренкова. «Фонтанка» знает, сколько им заплатили

Подозреваемые в поджоге двери журналиста радио Sputnik Трофима Татаренкова задержаны в Петербурге. Об этом ночью 9 января сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Сотрудниками полиции в кратчайшие сроки задержаны подозреваемые в поджоге двери квартиры журналиста в Санкт-Петербурге», — сказано в сообщении.
По данным «Фонтанки», это трое молодых людей из Колпино. Им 18, 19 и 20 лет. За поджог им заплатили 1000 долларов.
Как ранее писала «Фонтанка», поджог этой двери в доме на набережной Фонтанки вечером 7 января стал восьмым в серии. Сам Татаренков уверен, что «из истории торчат украинские уши» и что поджигатели «хотели жертв».
По данным «Фонтанки», поджог никак не связан с журналистской деятельностью Татаренкова. По основной версии следствия, это месть украинского блогера Анатолия Шария, который вместе с петербургским телеграм-блогером Петром Луневым, более известным как Одиссей, пытался запустить криптопирамиду. Жертвы поджогов ее рекламировали или были иным способом связаны с Луневым. В качестве поджигателей выступают случайные люди, нанятые через телеграм под разными предлогами — то из-за мести неверному мужу, то из-за якобы засевших в квартире наркодилеров.