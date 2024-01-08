Падали с горок и с кровати. Какие травмы получали дети в последние дни зимних каникул в Петербурге

Последние дни зимних каникул обернулись травмами для нескольких юных жителей Петербурга и Ленобласти. Дети калечились и на улице, и дома. Об этом сообщает Педиатрический университет 8 января.

Например, накануне 8-летняя девочка решила покататься на горке у дома и упала на левое бедро. С травмой она приехала в клинику Педиатрического университета. Ей наложили вытяжение за левую голень. По мнению врачей, это должно исправить ситуацию, но в школу девочка пока не вернется.

16-летняя девушка получила травму на горнолыжном курорте в Приозерском районе — она упала со сноуборда на левую руку. Ей диагностировали закрытый перелом левого предплечья со смещением, потребовалась экстренная операция. Сейчас состояние пациентки оценивается как удовлетворительное.