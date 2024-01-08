Падали с горок и с кровати. Какие травмы получали дети в последние дни зимних каникул в Петербурге

Последние дни зимних каникул обернулись травмами для нескольких юных жителей Петербурга и Ленобласти. Дети калечились и на улице, и дома. Об этом сообщает Педиатрический университет 8 января.
Например, накануне 8-летняя девочка решила покататься на горке у дома и упала на левое бедро. С травмой она приехала в клинику Педиатрического университета. Ей наложили вытяжение за левую голень. По мнению врачей, это должно исправить ситуацию, но в школу девочка пока не вернется.
16-летняя девушка получила травму на горнолыжном курорте в Приозерском районе — она упала со сноуборда на левую руку. Ей диагностировали закрытый перелом левого предплечья со смещением, потребовалась экстренная операция. Сейчас состояние пациентки оценивается как удовлетворительное.
Дети травмировались и дома. Так, 8-летний мальчик во время игры упал с кровати и сломал ключицу. Врачи выполнили репозицию перелома. Тем временем 14-летний подросток порезался об осколки разбитой вазы. В клинику его доставили с резаной раной левого предплечья, повреждением сухожилия и мышцы. Проведена экстренная операция.
Всего за время праздничных выходных в стационаре клиники Педиатрического университета побывало не менее 400 пациентов, в том числе в тяжелом состоянии.
Некоторые зимние игры кончаются для детей очень серьезными последствиями. Так, 5-летний мальчик впал в кому после катания на «ватрушке» с горки в Яблоневом саду. Он и его старшая сестра ударились головами.