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    Террорист Брейвик судится с Норвегией, потому что ему одиноко

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    В Норвегии начался процесс по иску Брейвика к стране. Из-за одиночества у него депрессия и суицидальные мысли.

    О слушании 8 января пишет Reuters. Брейвик 12 лет содержится в одиночной камере в тюрьме строгого режима в Рингерике и, по словам его защитника, из-за этого у него появилась склонность к самоубийству и зависимость от антидепрессантов.

    Представители Минюста отмечают, что не так уж он и одинок — Брейвик может общаться с охранниками, священником, медработниками. Кроме того, до недавнего времени его навещал волонтер, но заключенный сам отказался от его визитов.

    Кроме человеческого общения, Брейвику позволено иметь трех попугаев. Он живет в камере, в которой есть тренировочный зал, кухня, телевизор, ванная.

    Восемь лет назад он уже подавал иск с указанием на бесчеловечные условия содержания. Брейвик выиграл суд первой инстанции, но решение было отменено в апелляции.

    22 июля 2011 года Брейвик совершил два теракта. Вначале он привел в действие бомбу в правительственном квартале Осло, убив восемь человек. Затем он отправился в молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя, где расстрелял еще 69 человек. Объяснил свои действия он «защитой норвежской культуры». Суд приговорил Брейвика к 21 году тюрьмы с возможностью продления срока — это максимальное наказание, предусмотренное местным законодательством.

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