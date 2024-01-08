Террорист Брейвик судится с Норвегией, потому что ему одиноко

В Норвегии начался процесс по иску Брейвика к стране. Из-за одиночества у него депрессия и суицидальные мысли.

О слушании 8 января пишет Reuters. Брейвик 12 лет содержится в одиночной камере в тюрьме строгого режима в Рингерике и, по словам его защитника, из-за этого у него появилась склонность к самоубийству и зависимость от антидепрессантов.

Представители Минюста отмечают, что не так уж он и одинок — Брейвик может общаться с охранниками, священником, медработниками. Кроме того, до недавнего времени его навещал волонтер, но заключенный сам отказался от его визитов.