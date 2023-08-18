Террорист Брейвик снова подает в суд на власти Норвегии. В камере ему одиноко

Норвежский ультраправый террорист Андерс Брейвик снова подает в суд на государство, сообщает 18 августа РИА Новости. Брейвик отбывает тюремный срок в 21 год за совершение двух терактов в Норвегии в июле 2011 года. Он убил 77 человек .



Сейчас Брейвик недоволен тем, что его содержат в одиночной камере и не дают общаться с другими заключенными.

