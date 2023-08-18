Террорист Брейвик снова подает в суд на власти Норвегии. В камере ему одиноко

Норвежский ультраправый террорист Андерс Брейвик снова подает в суд на государство, сообщает 18 августа РИА Новости. Брейвик отбывает тюремный срок в
Сейчас Брейвик недоволен тем, что его содержат в одиночной камере и не дают общаться с другими заключенными.
«Он находился в крайней изоляции в течение
Напомним, 22 июля 2011 года Брейвик совершил два теракта. Вначале он привел в действие бомбу в правительственном квартале Осло, убив восемь человек. Затем он отправился в молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя, где расстрелял еще
Уже будучи в тюрьме, Брейвик судился с государством и ранее. Так, в
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