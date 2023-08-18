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    Террорист Брейвик снова подает в суд на власти Норвегии. В камере ему одиноко

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    Норвежский ультраправый террорист Андерс Брейвик снова подает в суд на государство, сообщает 18 августа РИА Новости. Брейвик отбывает тюремный срок в 21 год за совершение двух терактов в Норвегии в июле 2011 года. Он убил 77 человек.

    Сейчас Брейвик недоволен тем, что его содержат в одиночной камере и не дают общаться с другими заключенными.

    «Он находился в крайней изоляции в течение 11 лет и не контактировал с другими людьми, кроме охранников», — цитирует агентство слова адвоката Брейвика. Окружной суд Осло может рассмотреть иск весной 2024 года.

    Напомним, 22 июля 2011 года Брейвик совершил два теракта. Вначале он привел в действие бомбу в правительственном квартале Осло, убив восемь человек. Затем он отправился в молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя, где расстрелял еще 69 человек. Объяснил свои действия он «защитой норвежской культуры». Суд приговорил Брейвика к 21 году тюрьмы с возможностью продления срока — это максимальное наказание, предусмотренное местным законодательством.

    Уже будучи в тюрьме, Брейвик судился с государством и ранее. Так, в 2016-м он жаловался на то, что ему приносят холодный кофе и еду, разогретую в микроволновке. «Это хуже, чем пытка водой», — утверждал террорист. Кроме того, осужденного возмущало, что к нему не пускают его друзей-экстремистов, а также то, что он вынужден пользоваться старой моделью игровой приставки PlayStation.

    А в 2017-м Брейвик официально сменил имя и фамилию. Теперь в реестре населения страны он значится как Фьотольф Хансен (Fjotolf Hansen). Зачем он это сделал — террорист не объяснил.

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