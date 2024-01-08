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    Жители Климовска не будут платить за отопление в январе из-за коммунальной аварии

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    Счет за электроэнергию и отопление будет скорректирован для всех жителей Климовска, которые пострадали из-за коммунальной аварии на котельной. Они заплатят меньше.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о льготах 8 января в своем телеграм-канале. По его словам, счет за отопление в январе для жителей Климовска будет нулевым.

    «Также компенсируем затраты за электроэнергию — оплата будет считаться по декабрьскому платежу. Никакие заявления подавать не нужно, все сделаем в автоматическом режиме», — добавил губернатор.

    Он также добавил, что система отопления в городе будет модернизирована.

    173 дома остались без отопления из-за аварии в котельной Климовского специализированного патронного завода 4 января. Попасть туда сразу не получилось. По словам Воробьева, владельцы не захотели выходить на связь с властями и скрылись. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.

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