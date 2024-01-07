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    Жена погибшего актера Кристиана Оливера выступила с заявлением. Авиакатастрофа попала на видео

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    Автор: Россия 24

    Жена голливудского актера Кристиана Оливера, разбившегося в авиакатастрофе вместе с двумя маленькими дочерьми, заявила, что она и ее семья глубоко опечалены случившейся трагедией. Обращение Джессики Клепсер распространила в своих соцсетях компания Wundabar Pilates, в которой женщина работает.

    «Мы глубоко опечалены трагической авиакатастрофой 4 января 2024 года, унесшей жизни наших любимых членов семьи. Наши дочери Мадита (12 лет) и Анник (10 лет) вместе со своим отцом Кристианом возвращались из отпуска на Карибах, когда у одномоторного самолета, на котором они летели, возникли проблемы с двигателем, и он упал в океан», — говорится в послании.

    Мадита училась в средней школе, преуспевала в учебе, танцах и пении. Анник училась в начальной школе, увлекалась баскетболом, плаванием и занималась различными видами творчества. Близкие погибших просят «о конфиденциальности в это трудное время», сказано в публикации компании.

    В начале января на Карибских островах потерпел крушение легкомоторный самолет, на борту которого находились 51-летний Кристиан Оливер, две его дочери 11 и 12 лет, а также пилот. Все четверо погибли. Падение попало на видео. Национальная полиция Сент-Винсента и Гренадин проводит расследование.

    Оливер играл в таких фильмах, как «Спиди-гонщик», «Валькирия», «Мушкетеры». За пару дней до трагедии он опубликовал в блоге снимок с пляжа и подписал его: «Привет из рая! Идем к общности и любви... 2024-й, мы идем».

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