Жена погибшего актера Кристиана Оливера выступила с заявлением. Авиакатастрофа попала на видео

Автор: Россия 24
Жена голливудского актера Кристиана Оливера, разбившегося в авиакатастрофе вместе с двумя маленькими дочерьми, заявила, что она и ее семья глубоко опечалены случившейся трагедией. Обращение Джессики Клепсер распространила в своих соцсетях компания Wundabar Pilates, в которой женщина работает.
«Мы глубоко опечалены трагической авиакатастрофой 4 января 2024 года, унесшей жизни наших любимых членов семьи. Наши дочери Мадита (
Мадита училась в средней школе, преуспевала в учебе, танцах и пении. Анник училась в начальной школе, увлекалась баскетболом, плаванием и занималась различными видами творчества. Близкие погибших просят «о конфиденциальности в это трудное время», сказано в публикации компании.
В начале января на Карибских островах потерпел крушение легкомоторный самолет, на борту которого находились
Оливер играл в таких фильмах, как «Спиди-гонщик», «Валькирия», «Мушкетеры». За пару дней до трагедии он опубликовал в блоге снимок с пляжа и подписал его: «Привет из рая! Идем к общности и любви...