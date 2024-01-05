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    Голливудский актер Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе вместе с двумя маленькими дочерьми

    20160
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    Легкомоторный самолет потерпел крушение на Карибских островах. На борту находились 51-летний голливудский актер Кристиан Оливер, две его дочери 11 и 12 лет, а также пилот. Никто из них не выжил. Об этом 5 января сообщает The Guardian.

    По имеющейся информации, береговая охрана извлекла из воды тела двух взрослых и двух детей. Буквально за два дня до трагедии актер опубликовал в своих соцсетях фото с пляжа. Снимок он подписал так: «Пусть царит любовь. Желаю тебе всего наилучшего в 2024 году».

    Оливер родился в Германии, но сразу после школы переехал в США, где сначала работал моделью, а затем попробовал себя в кино. Российские зрители могут знать его по ролям в картинах «Спиди-гонщик», «Валькирия», «Мушкетеры».

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