Голливудский актер Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе вместе с двумя маленькими дочерьми

Легкомоторный самолет потерпел крушение на Карибских островах. На борту находились
По имеющейся информации, береговая охрана извлекла из воды тела двух взрослых и двух детей. Буквально за два дня до трагедии актер опубликовал в своих соцсетях фото с пляжа. Снимок он подписал так: «Пусть царит любовь. Желаю тебе всего наилучшего в 2024 году».
Оливер родился в Германии, но сразу после школы переехал в США, где сначала работал моделью, а затем попробовал себя в кино. Российские зрители могут знать его по ролям в картинах «Спиди-гонщик», «Валькирия», «Мушкетеры».