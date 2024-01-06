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    В ночь на Рождество будут светить Ростральные колонны

    1886
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    Ростральные колонны на стрелке Васильевского острова зажгут поздно вечером 6 января в честь Рождества. Факелы высотой в 4 метра будут гореть 35 минут — в 23:55 до 00:30 7 января, сообщает городская администрация.

    Ростральные колонны — один из главных символов Санкт-Петербурга. Изначально в жаровнях на вершине колонн жгли конопляное масло. В 1896 году колонны были электрифицированы, но такое освещение оказалось слишком дорогим. После революции они много лет не функционировали. В середине XX века туда провели газопроводы, а в чашах устроили большие газовые горелки. 23 июня 1957 года на колоннах впервые зажглось газовое пламя. Специалисты поднимаются вверх по винтовым лестницам, используя для координации рации: факелы должны вспыхнуть одновременно с точностью до секунды. Их зажигают в памятные даты и праздники. Но в минувшую новогоднюю ночь сделали исключение — в знак солидарности с жителями Белгорода.

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    РождествоРостральные колонны
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