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    Загадочная смерть. Тела двух пенсионеров нашли в Ленобласти в промерзшем доме

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    В Ленобласти хозяин дачного участка в деревне Куйвози обнаружил тела двух пенсионеров в доме по соседству. Как стало известно «Фонтанке» 6 января, супружескую пару не видели с конца 2023 года.

    По предварительным данным, днем 5 января сосед заглянул в окно дома и увидел тела жильцов — 78-летнего мужчины и 70-летней женщины. При этом дом долгое время не отапливался, а дверь была закрыта изнутри. Предварительно, тела — без внешних признаков насильственной смерти.

    По информации «Фонтанки», в последний раз пенсионеров видели еще до Нового года, 30 декабря, а накануне этого погибшая женщина отмечала юбилей. Сейчас тела направили в морг для установления причины смерти.

    Напомним, в начале 2024 года Петербург настигли самые холодные сутки за последнее десятилетие. В городе столбики термометров упали до минус 28 градусов. «Фонтанка» попросила читателей прислать фото градусников в своих квартирах и вычислила среднюю температуру.

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