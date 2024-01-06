Загадочная смерть. Тела двух пенсионеров нашли в Ленобласти в промерзшем доме

В Ленобласти хозяин дачного участка в деревне Куйвози обнаружил тела двух пенсионеров в доме по соседству. Как стало известно «Фонтанке» 6 января, супружескую пару не видели с конца 2023 года.



По предварительным данным, днем 5 января сосед заглянул в окно дома и увидел тела жильцов — 78-летнего мужчины и 70-летней женщины. При этом дом долгое время не отапливался, а дверь была закрыта изнутри. Предварительно, тела — без внешних признаков насильственной смерти.



По информации «Фонтанки», в последний раз пенсионеров видели еще до Нового года, 30 декабря, а накануне этого погибшая женщина отмечала юбилей. Сейчас тела направили в морг для установления причины смерти.

