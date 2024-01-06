«Это толстый троллинг». Кадыров объяснил свое предложение насчет снятия санкций

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «толстым троллингом» свое предложение об обмене украинских пленных на снятие санкций с его родственников. Об этом он написал в своем телеграм-канале в ночь на 6 января.



Кадыров уточнил, что заявление он сделал для того, чтобы показать истинное лицо американских политиков. По его мнению, очевидно, что США на это не пойдут.



«Очевидно, что Штаты это не сделают. Но интересно выслушать их оправдания, если они вообще будут. [Экс-инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения] Скотт Риттер, в отличие от некоторых, правильно воспринял этот толстый троллинг», — написал глава Чечни.

